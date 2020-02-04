06 февраля 2020, 10:53

Законопроект об упрощении получения украинского гражданства поможет в борьбе с выдачей паспортов на оккупированных территориях.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, данная инициатива была в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского.

"Упрощение гражданства - это была инаугурационная речь президента. Это для того, чтобы объединить. Он сказал, что нас 65 млн этнических украинский по всему миру. Есть очень большая поддержка проекта со стороны украинской диаспоры: из США, Канады, Австралии. В том числе, это борьба против паспортизации в ОРДЛО", - заявил Арахамия.

По его словам, инициатива упростить получение украинского гражданства не связана с открытием рынка земли.

"Это никак не связано с землей. Это два разных законопроекта. Они в разное время поступили в ВРУ. Я просил бы всех не вестись на манипуляции", - добавил он.