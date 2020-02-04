Місцеві бюджети Луганщини за січень поточного року отримали понад 262 млн гривень

06 февраля 2020, 12:22

Протягом січня 2020 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів надійшло 262,2 млн гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів Луганщини склали 261,8 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 35,4 млн гривень або на 15,6 відсотків. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 171,2 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з минулим роком більше на 23,6 млн гривень. Єдиного податку надійшло 53,5 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 7,5 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.