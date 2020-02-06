Гончарук намерен ликвидировать «цифровой зоопарк» в госорганах

07 февраля 2020, 09:00

Во всех органах государственной власти должен работать человек, который будет отвечать за развитие цифровых трансформаций. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на презентации мобильного приложения «Дия», сообщает Укринформ.

«В каждом министерстве, в каждом органе государственной власти, в каждой областной государственной администрации должен быть человек, ответственный за цифровизацию, - CDTO (Chief Digital Transformation Officer. - Ред.). Это принцип, который мы намерены применять в дальнейшем, и я думаю, что в ближайшее время этот принцип будет воплощен в большинстве органов государственной власти», - сказал Гончарук.

По его словам, это необходимо для того, чтобы государство пользовалось единой идеологией в построении цифровой инфраструктуры.

«Это нужно для того, чтобы не было такого, что каждый орган сам себе выбирает какие-то решения, договаривается с каким-то подрядчиком за взятки или откаты, а на выходе имеет зоопарк, который не может работать вместе. Единый подход - это то, что приблизит наше государство к принципиально другому уровню эффективности», - уверен глава правительства.