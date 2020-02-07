07 февраля 2020, 14:28 В Северодонецке запланировано повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение Эпоха бедности - старт или финиш? В Северодонецке запланировано повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. К счастью, не в разы, а лишь на три гривны. Чем обусловлено желание изменить стоимость воды? Твитнуть Загрузка... Загрузка...