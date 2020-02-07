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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика / Региональные
07 февраля 2020, 14:28

В Северодонецке запланировано повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение

Эпоха бедности - старт или финиш? В Северодонецке запланировано повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. К счастью, не в разы, а лишь на три гривны. Чем обусловлено желание изменить стоимость воды?

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