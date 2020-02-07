Две платежки за газ планируют объединить в одну

07 февраля 2020, 17:05

В Кабинете Министров Украины работают над тем, чтобы объединить в один документ платежки за газ и его доставку, однако там отмечают, что окончательное решение должен принять регулятор по энергетике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в парламенте 7 февраля, передает hromadske.

«Две платежки — это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем», — сообщил Гончарук.

По его словам, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому будут пытаться объединить платежки.

«Это вопрос исключительно коммуникации», — добавил Гончарук.