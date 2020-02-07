Кабмин уволил первого заместителя главы Фонда госимущества

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Как сообщается, Парфененко был уволен с должности первого заместителя главы Фонда госимущества по соглашению сторон.
"Уволить Парфененко Дмитрия Николаевича с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по соглашению сторон", - говорится в распоряжении.