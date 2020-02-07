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Общественное мнение
Власть
07 февраля 2020, 18:03

Кабмин уволил первого заместителя главы Фонда госимущества

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как сообщается, Парфененко был уволен с должности первого заместителя главы Фонда госимущества по соглашению сторон.

"Уволить Парфененко Дмитрия Николаевича с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по соглашению сторон", - говорится в распоряжении.

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