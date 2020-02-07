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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
07 февраля 2020, 18:18

Акция протеста под ВР и толкотня в сессионном зале: Как народные избранники рассматривали законопроект о земле

Акция протеста под Верховной Радой и толкотня в сессионном зале парламента. Как народные избранники рассматривали законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения - подробнее в материале наших киевских корреспондентов.

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