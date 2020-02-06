Луганщина перерахувала до бюджету 17 млн гривень військового збору

07 февраля 2020, 10:58

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень 2020 року надходження військового збору склали 17 млн гривень. Це на 3,5 млн грн, або на 25,5 відс. більше надходжень за січень 2019-го року.

На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та сплати військового збору. Адже цей збір спрямовується на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.