Телеканал для оккупированных территорий обещают запустить с 1 марта

07 февраля 2020, 11:50

Новый украинский телеканал для жителей оккупированных территорий планирует выйти в эфир с 1 марта.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время общения с журналистами после брифинга на тему «Защита объектов ЮНЕСКО: новые буферные зоны в Киеве, объекты реставрации в Украине на 2020 год», передает Укринформ.

«На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами, мы объявим конкурс на руководителя канала, и планируем выйти в эфир с 1 марта. У нас сместились сроки, мы планировали 15 февраля, но сейчас на 2 недели отстаем от того графика, который мы обещали», - сказал Бородянский.

Он отметил, что этот канал создается на базе UA|TV.

Бородянский добавил, что сейчас формируется сетка вещания, будет утверждено в ближайшее время название канала, и вообще уже есть общий концепт канала. «Есть все элементы, найдена студия для записи новостей... Мы находимся на финишной прямой», - отметил председатель МКМС