Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен 1 военный

07 февраля 2020, 12:14

За минувшие сутки, 6 февраля, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.