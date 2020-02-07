Кабмин провел аудит всех шахт государственного значения

07 февраля 2020, 12:31

Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, по каждой из шахт сейчас проводится оценка экономической ситуации.

"Шахтеры, к сожалению, были всегда заложниками государства. Сейчас мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34. По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность. Где они могут конкурировать, мы будем поддерживать столь, насколько это возможно", - заявил Гончарук

Глав правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

"А те шахты, где нет экономического решения, которые у нас в результате безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет доведены" до ручки ", и поднять их экономически способности нет: будем искать возможность, чтобы каждый человек, который там сейчас работает, не осталась на улице. не переживайте. Мы позаботимся о шахтерах и об их семьях. Мы найдем возможность для каждого из них обеспечить будущее ", - сказал премьер.