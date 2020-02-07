Тест на коронавирус: в Минздраве рассказали, через сколько будет известен результат

07 февраля 2020, 12:55

Результаты проб, взятых с помощью тест-системы для выявления коронавируса 2019-nCoV, будут известны в течение 5-7 часов. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Сообщается, что тест-системы находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Тестирование будет проводиться там же.

"От момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата на коронавирус нового типа 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что купить такую тест-систему для самостоятельного пользования пока невозможно.

Имеющихся в Украине тест-систем и реагентов для выявления коронавируса хватит на около 30 исследований. По информации Минздрава, этого вполне достаточно до момента получения очередных реагентов.