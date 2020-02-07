07 февраля 2020, 14:24

В связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

Об этом во время заседания Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

"Однако мир сталкивается с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты, как вы можете себе представить", - отметил Гебрейесус.Коронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците защитных средств

Он также сообщил, что ВОЗ намерена мобилизовать все возможности системы Организации объединенных наций для реагирования на вспышку коронавируса в мире.