Джеки Чан дает почти $200 тысяч тому, кто придумает лекарство от коронавируса

10 февраля 2020, 13:00

Китайский актер Джеки Чан пообещал заплатить $197 тыс. тому, кто сможет разработать лекарство против китайского коронавируса.

Об этом передает The Straits Times со ссылкой на профиль актера в соцсети Weibo.

«Наука и технологии являются ключевыми для преодоления вируса. Я считаю, что многие разделяют такое мнение. Надеюсь, что лекарство разработают быстрее», — написал Джеки Чан.

Он добавил, что неважно, кто именно разработает лекарство: один человек или организация. Также актер надеется, что его намерение правильно поймут.

«Речь идет не о деньгах. Я не хочу наблюдать за пустыми улицами, которые когда-то были переполнены людьми. Я не хочу видеть, как мои земляки борются с вирусом, когда им следует наслаждаться жизнью», — пояснил Чан.

Напомним, количество жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек.