СБУ передала списки на обмен на утверждение крымским татарам

10 февраля 2020, 14:36

Служба безопасности Украины передала списки на обмен пленными представителям крымских татар.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявил нардеп и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, СБУ передала списки на обмен на утверждение.

"У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу", - отметил Джемилев.

Он также добавил, что те, кто сидит под домашним арестом или подпиской о невыезде, будут подлежать обмену в последнюю очередь.

"Идет процесс, мы рассматриваем каждую фамилию. Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.