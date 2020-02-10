Коболев рассказал о «золотом парашюте» на случай увольнения

10 февраля 2020, 16:00

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получит компенсацию, если его уволят до истечения контракта в марте 2020 года. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В то же время он отказался комментировать конкретные параметры компенсации. Отвечая на вопрос, есть ли у него «золотой парашют» на случай внезапного увольнения, Коболев сказал: «Есть. Какой, комментировать не готов».

Глава правления НАК также сообщил, что он обсуждал вопрос продления своего контракта, однако вопрос пока не решен.

«Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли», - сообщил он.

Как отметил Коболев, дискуссия по поводу его контракта в будущем вращается вокруг темы корпоративного управления Нафтогаза.

«Это политика собственности. Это главные вопросы, которые с акционером или с более широким политикумом нам придется обсуждать. Это главные вопросы. Какие задачи ставятся перед руководством Нафтогаза после мая, когда закончится ПСО? Что будет с нашим уставом? Что будет с нашей стратегией, которую мы описывали и объясняли, почему это важно? Что будет с возможностью заниматься той же энергоэффективностью? Эти вопросы позволяют ответить на вопрос, а будет ли контракт или не будет контракта», - добавил он.