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Общественное мнение
Политика
10 февраля 2020, 17:54

ЦИК зарегистрировал еще шестерых кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область).

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

В частности, в качестве кандидатов были зарегистрированы Виктория Алексейчук (партия "Слуга народа"), Александр Диденко (ОПЗЖ), Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение), Камиль Кирпичев ("Собственная сила"), Кирилл Оксеня (самовыдвижение) и Игорь Федоренко ("Новая жизнь").

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов в народные депутаты Украины", - сообщили в ЦИК.

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