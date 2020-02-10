«Дию» загрузили уже более миллиона пользователей

10 февраля 2020, 18:00

Приложение государственных услуг «Дия» за 4 суток загрузили уже более миллиона пользователей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«1047403 скачиваний «Дии» за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market [топ-бесплатных]. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская «Дия» впереди социальных сетей и мессенджеров», – написал он.

По информации министра, зарегистрировано 1047403 уникальных пользователей (те, кто загрузили «Дию» без прохождения авторизации), а также 870094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки).

Федоров сообщил, что среди уникальных пользователей:

646141 пользователей Android;

398160 пользователей iOS.

869964 запросов на получение прав;

463552 выданных прав.

869396 запросов на получение техпаспорта;

378339 выданных техпаспортов.

«Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе», – подытожил он.

Напомним, 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение «Дия».