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Общественное мнение
Власть
10 февраля 2020, 10:02

Кто может возглавить МинВОТ

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников может возглавить Министерство по вопросам оккупированных территорий. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Это будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию (министра оккупированных территорий, – прим. ред.) известному юристу Алексею Резникову», – сказал он.

«Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение», – добавил Гончарук.

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