В Минздраве рассказали о судьбе инфицированного коронавирусом украинца

10 февраля 2020, 11:06

Украинец, который заразился коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess, находится в японской больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как отмечается, вчера на борту круизного лайнера Diamond Princess у украинца была обнаружена острая респираторная болезнь, которая, по данным медиков, вызвана коронавирусом 2019-nCoV.

"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней", - говорится в сообщении.