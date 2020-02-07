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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
10 февраля 2020, 11:06

В Минздраве рассказали о судьбе инфицированного коронавирусом украинца

Украинец, который заразился коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess, находится в японской больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как отмечается, вчера на борту круизного лайнера Diamond Princess у украинца была обнаружена острая респираторная болезнь, которая, по данным медиков, вызвана коронавирусом 2019-nCoV.

"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

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