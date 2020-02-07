Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
10 февраля 2020, 11:23

Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный

За минувшие сутки, 9 февраля, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: