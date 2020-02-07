Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный

10 февраля 2020, 11:23

За минувшие сутки, 9 февраля, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.