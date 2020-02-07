Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта

10 февраля 2020, 12:40

Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде, пишет «Сегодня».

Сообщается, что мест для курения почти не останется. Сейчас по закону в помещениях предприятий, учреждений и организаций должны быть оборудованы специальные места для курения – даже если в их штате нет ни одного курящего работника. Отсутствие такого помещения считается нарушением и предполагает штраф. Места для курения также должны быть в помещениях гостиниц, в общежитиях, аэропортах и на вокзалах.

«Единственным местом, где предлагается оставить возможность отвода мест для курения в помещении, являются аэропорты», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Курить запретят, в том числе, и на балконах. Также проект закона позволяет местным властям запрещать курить в тех местах, где они посчитают нужным. Сейчас штраф за курение в неположенном месте составляет до 170 грн. Его увеличат до 510 грн.

Все это должно значительно уменьшить курение в Украине. Эта тенденция наблюдается и сейчас: по словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины, за прошлый год продажа сигарет в стране уменьшилась с 56 млрд до 45 млрд штук.