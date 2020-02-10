11 февраля 2020, 13:00

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики заявляет о необходимости доработки закона "О медиа".

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, на своем специальном заседании рассмотрел факты возможного давления сотрудников Службы безопасности на журналистов телеканала "1+1" во время проведения обысков в их домах и в помещении редакции программы.

"Народные депутаты обратили внимание на необходимость доработать проект закона "О медиа", который сейчас готовится комитетом к рассмотрению Верховной радой, с целью недопущения подобных инцидентов в будущем и защиты прав журналистов", - сказано в сообщении.