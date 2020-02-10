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Общественное мнение
Спорт
11 февраля 2020, 13:40

Названа возможная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона

Бой между чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, вероятно, состоится 30 мая.

Об этом в Twitter написал обозреватель The Athletic, авторитетный инсайдер из мира бокса Майк Коппинджер.

"Источники: объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 30 мая, но дата еще не утверждена окончательно. Поединок, вероятней всего, пройдет на ESPN PPV, а не ESPN+. Лома еще ни разу не возглавлял PPV в США, но это крупнейший вызов в его карьере", - написал Майк.

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