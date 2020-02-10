В Кремле официально назвали имя нового «куратора» по Украине

11 февраля 2020, 14:24

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и «украинской проблематикой». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство «украинской темой» передали именно ему.

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», - сказал Песков. По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока «не формализованы».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией «кого с кем» будет заниматься Козак, Песков ответил: «Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно».

Кроме того, в ходе общения с журналистами Песков сказал, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал украинское направление, не подписано. «Нет, мы же не объявляли об этом», - сказал пресс-секретарь.

В январе Владимир Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.

В том же месяце директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что помощник президента Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем уволенный Владислав Сурков.