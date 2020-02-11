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Общественное мнение
Криминал
11 февраля 2020, 15:23

СБУ проводит обыски в "Киевметрострое"

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Обыски также проводятся в отделениях АБ "Укргазбанк" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киев.

Напомним, 17 января Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

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