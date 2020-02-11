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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
11 февраля 2020, 16:00

Народных депутатов в Украине может стать значительно меньше

Украинские парламентарии предварительно одобрили законопроект, который предусматривает сокращение количества народных депутатов до 300 и избрание их по пропорциональной системе. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.

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