Украинские парламентарии предварительно одобрили законопроект, который предусматривает сокращение количества народных депутатов до 300 и избрание их по пропорциональной системе. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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11 февраля 2020, 16:00
Народных депутатов в Украине может стать значительно меньше
Украинские парламентарии предварительно одобрили законопроект, который предусматривает сокращение количества народных депутатов до 300 и избрание их по пропорциональной системе. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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