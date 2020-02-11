Особенности получения диплома в Польше

11 февраля 2020, 16:20

Польша неустанно развивается. Растет не только количество учащихся в них, но и качество обучения. Самые древние университеты начали деятельность еще в XIV веке. Обучение в Польше во многом гораздо выгоднее, чем в украинском ВУЗе. Учитывая это, есть смысл задуматься о продолжении академической стези за границей.

Отличия учебы в Польше от Украины

Сейчас каждый польский ВУЗ работает по системе Болонского процесса. Среди направлений подготовки – много видов специальностей, начиная с технических, заканчивая медицинскими. Несмотря на высокое качество, цены на обучение лояльнее, чем в киевских ВУЗах. Это способствует поступлению студентов из разных слоев общества.

Как и в остальных странах, примкнувших к Болонской системе, высшее образование делится на две ступени – бакалавриат и магистратура. В среднем учиться нужно 4-5 лет. Некоторые специальности – например, право, психология – предлагают неделимую магистратуру, длящуюся пять лет. Получив степень магистра, по желанию можно пойти в докторантуру. Написав научную работу и защитив ее, студенту присваивается степень доктора философии. Больше информации тут https://studix.eu/ru/category/polshha/

Есть несколько кардинальных отличий между высшими учебными заведениями двух стран:

- Студент из Варшавы обязан регистрироваться в структуре USOS. В нее вносят все данные о его учебе.

- Студенты в воле выбирать дисциплины, которые будут изучать. Кроме основных, есть дисциплины на свое усмотрение.

- Учеба начинается не 1 сентября, а в начале октября. Это позволяет отдохнуть летом и подзаработать на грядущий год.

- Сдача сессии происходит следующим образом: сначала ученики сдают семинары, затем – лекции. Форма сдачи - письменная.

- Отдыхают студенты как на зимних, так и на весенних праздниках.

Научную работу создают сразу же, с 1 дня учебы. Тогда же выбирается куратор. Работу сдают в конце учебы.

В начале учебного года преподаватели уведомляют учащихся, сколько занятий нужно посетить в строгом порядке, а сколькими можно пренебречь.

В Польше упор делается на практические занятия, отработку полученных знаний, на любой профессии.

Студенты могут идти на стажировку и практику в другие страны. Практика может быть как во время учебы, так и на каникулах.

Возможности для иностранцев: стоимость учебы и проживания

Польский диплом, получаемый после окончания, котируется везде. Иностранцы имеют возможность учиться безвозмездно. Это касается тех студентов, что имеют карту поляка, или прошли по конкурсу. Для всех остальных стоимость обучения начинается от 800 евро в год (в частном ВУЗе) и 2000 евро в год (в государственном). Оплачивать можно по семестрам или за целый год.

Кроме платы за учебу, в каждом учебном заведении есть обязательный взнос – Wpisowe. На счет университета нужно внести сумму (от 350 евро). Это – плата за форму и различные аксессуары, необходимые для учебы.

Живут студенты на квартирах и в общежитиях, предоставляемых ВУЗами. Общежития есть двух видов – стандартные и частные. Комната стоит от 350 до 700 злотых. Аренда квартиры дороже – 600-800 злотых.