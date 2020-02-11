Зеленский: «Стартап» с ямочным ремонтом должен уйти в прошлое

11 февраля 2020, 17:17

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от ямочного ремонта, усилить габаритно-весовой контроль на автомобильных дорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта дорог, а также активизировать борьбу с «тендерными троллями». Об этом он заявил во время участия в мероприятии «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» в Государственном агентстве автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно имение. Этот стартап называется ямочный ремонт. Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%», - отметил Зеленский.

По его словам, в отношении всех ремонтных работ должна быть гарантия и ответственность подрядчика, чтобы весной вместе со снегом не сходил асфальт.

Также глава государства призвал жестко усилить габаритно-весовой контроль.

Президент также обратился в Антимонопольный комитет Украины с просьбой активно сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя им информацию о компаниях - «тендерных троллях», основной задачей которых является блокирование тендеров.

«Я хочу, чтобы Антимонопольный комитет сделал целую программу, и, если мы уже используем такие слова, как «тролли», давайте найдем, как «забанить» этих «тендерных троллей», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что украинские граждане давно не верят обещаниям и красивым слайдам презентации, поэтому надо убеждать их делами.