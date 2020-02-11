Зеленский уволил Лутковскую из ТКГ, назначив на ее место Кузнецова

11 февраля 2020, 17:44

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерию Лутковскую из рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы и назначил на эту должность Геннадия Кузнецова.

Соответствующий указ №51/2020 от 11 февраля обнародован на сайте главы государства.

«Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую», – сказано в документе.

Напомним, 19 июня 2019 года президент назначил Лутковскую уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам.