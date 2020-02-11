Бородянский не будет инициировать пересмотр «языкового» закона

11 февраля 2020, 18:00

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке», - заявил министр.

Также он не считает, что сегодня необходимо менять языковые квоты. «Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать», - ответил Бородянский на вопрос, будут ли меняться языковые квоты.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года.