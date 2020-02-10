Обнародованы зарплаты министров за январь

11 февраля 2020, 10:35

Кабинет министров Украины обнародовал зарплаты членов правительства за январь 2020 года. Соответствующая информация опубликована на правительственном портале.

Сообщается, что в январе 2020 года выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля решению, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии не будут превышать оклад.

Также сообщается, что за январь членам правительства выплачена заработная плата без учета премии. Премия будет согласована и выплачена в феврале.