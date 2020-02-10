Платники Луганщини перерахували до бюджету майже чверть мільярда гривень ЄСВ

11 февраля 2020, 11:52

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні 2020 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 241,5 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Серед основних джерел надходжень єдиного соцвнеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та самозайнятих осіб.

У територіальному розрізі найбільш значні суми надійшли від платників, зареєстрованих у м. Сєвєродонецьку – 91,8 млн грн та у м. Лисичанську – 50,4 млн гривень.

З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4723 грн, а розмір мінімального страхового внеску – 1039,06 грн (4723 грн х 22%).

Також змінилася максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ. Вона становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Тож з 1 січня 2020 року вона дорівнює 70845 грн (4723 грн х 15).

Відповідно збільшився максимальний розмір нарахованого ЄСВ і з 1 січня 2020 року він становитиме 15585,9 грн (70845 грн х 22%) або 5958,06 грн (70845 грн х 8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника - інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа.

Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.