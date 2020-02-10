Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.
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11 февраля 2020, 12:02
Зеленский уволил Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.
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