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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
11 февраля 2020, 12:02

Зеленский уволил Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.

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