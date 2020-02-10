Коронавирус: Эвакуацию украинцев из Китая отложили

11 февраля 2020, 12:04

Дату эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса определят после того как все желающие подпишут форму информированного согласия.

Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, была подготовлена форма информированного согласия, которую необходимо подписать для того чтобы быть эвакуированными: "Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне".

По словам Скалецкой, дата эвакуации будет также зависеть от готовности принять эвакуированных и обеспечить нераспространение вируса.

Скалецкая добавила, что 50 украинцев уже подписали необходимые документы.