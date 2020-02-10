В Украине 5 человек проверяют на коронавирус

11 февраля 2020, 12:30

Врачи постоянно держат связь с гражданами, вернувшимися из Китая, у пяти человек исследуют образцы на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Укринформ.

«На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом есть 5 человек, которых мы проверяем на коронавирус», - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что правительство с 30 января, когда ВОЗ выпустила рекомендацию странам усилить системы здравоохранения для противодействия распространению нового коронавируса, постоянно ведет подготовительные мероприятия, анализ, мониторинг заведений, систем реагирования, а также изоляции тех лиц, у которых будет выявлен новый коронавирус.