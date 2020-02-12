Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%

12 февраля 2020, 09:00

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.

С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.

В течение 6-й недели ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.