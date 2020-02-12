На Луганщині легалізовано працю майже 3 тис. громадян

12 февраля 2020, 14:06

Одним із пріоритетних напрямів податкової служби Луганщини є боротьба з тіньовою зайнятістю та виплатою зарплати без оподаткування.

«За результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями щодо дотримання ними законодавства з питань оформлення трудових відносин з найманими особами у січні 2020 року легалізовано працю 2 тис. 617 громадян», – повідомила під час брифінгу начальник відділу розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Луганській області Наталія Гудима.

При цьому до бюджету додатково надійшло 1,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 1 млн 334 тис. грн єдиного внеску та 100 тис. грн військового збору.

Наталія Гудима також зазначила, що з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 133 громадянина, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 100 тис. грн єдиного внеску та 60 тис. грн єдиного податку.