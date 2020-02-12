В Днепропетровской области автомобиль упал в реку, погибла девушка

12 февраля 2020, 16:08

Вчера, 11 февраля, в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области в результате падения автомобиля в реку Самоткань погибла девушка, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, ориентировочно во время следования по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль Renault Megane упал в воду.

В результате происшествия погибла пассажирка, гражданка 2001 года рождения (тело извлечено из воды и направлено на СМЭ) и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения извлекли из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.