В Раде появился текст закона о поощрении украинцев к службе по контракту

12 февраля 2020, 16:10

В Верховной раде появился текст законопроекта №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Проект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В частности, предлагается предусмотреть право военнослужащих срочной воинской службы заключать контракт о прохождении военной службы на 1 год, а также дополнительные основания досрочного прекращения срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, в связи с возникновением отдельных семейных обстоятельств.

Также планируется ввести положения, определяющие дифференцированный подход к установлению права на профессиональную адаптацию военных после увольнения со службы в зависимости от непрерывного выслуги лет:

до 10 лет - получение консультаций и содействие в трудоустройстве;

от 10 до 25 лет - прохождение профессиональной переподготовки (продолжительностью до 500 часов) без взимания платы за обучение и с сохранением всех видов обеспечения;

от 25 лет и больше - право на переподготовку, специализацию, повышение квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности.

Кроме того, документом предусматривается отнесение к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, лиц, уволенных с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службы судебной охраны и государственной пожарной охраны, в Государственной службе специальной связи и защиты информации, и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, в Государственной уголовно-исполнительной службе, которые имеют непрерывную выслугу от 10 до 25 лет в календарном исчислении и положительные служебные характеристики.

Законом уточняется и круг лиц, которым выдается удостоверение, подтверждающее принадлежность к категориям граждан, определенных статьей 3 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Проектом предлагается распространить право на предоставление вне очереди местными советами мест детям резервистов, при исполнении ими обязанностей службы в военном резерве, в детских учреждениях по месту жительства.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает ВР принять законопроект №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей"