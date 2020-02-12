Две платежки за газ объединят на одном листе

12 февраля 2020, 16:50

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена разрешить облгазам выставлять плату за поставка и распределение газа на одном листе.

Об этом он сказал глава комиссии Валерий Тарасюк на брифинге, передает РБК-Украина.

Как отметил Тарасюк, сейчас регулятор общается с компаниями, которые поставляют газ и транспортируют, и пришли к соглашению объединить платежки.

"Когда мы говорим про одну платежку, чтобы сделать вновь одну платежку, мы говорим об удобстве для потребителя. Фактически это будет означать одна платежка. Когда ты ему говоришь "одна платежка", ну да, одна. Сейчас мы это сделаем для удобства", - сказал он.