Кабмин определил механизм получения статуса УБД добровольцами

12 февраля 2020, 17:00

Правительство определило четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольных формирований. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, до этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на востоке.

«Почему этот статус важен? Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы», – подчеркнул Гончарук.

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

Законом предусматривается предоставление возможности получения статуса участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали и принимают участие не только в АТО, но и в ООС.