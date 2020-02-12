В Минске снова не договорились о новых участках разведения на Донбассе

12 февраля 2020, 17:34

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны не смогли согласовать три новых участка для разведения сил и средств на Донбассе.

Как сообщает «МИД» при группировке «ДНР», сегодня переговорщики подгруппы по вопросам безопасности ТКГ продолжили обсуждать предложения сторон с координатами потенциальных участков, однако окончательного решения принято не было.

Там отметили, что «активно и детально» обсуждался участок в районе КПВВ «Гнутово», «но пока еще рано говорить о согласовании сторонами его координат».

Украинская сторона итоги заседания пока не прокомментировала.

Следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 февраля.