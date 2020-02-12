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Общественное мнение
Криминал / Региональные
12 февраля 2020, 16:53

«Референдум»: Три жительницы Луганщины получили условные сроки

На Луганщине за участие в незаконном «референдуме» в 2014 году условно осуждены три жительниц Станично-Луганского района, которые выполняли функции секретаря и членов так называемой избирательной комиссии во время «референдума» в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 обвиняемые добровольно приняли участие в «референдуме».

«Во время незаконного волеизъявления секретарь непосредственно отвечала за подсчет голосов и составления протоколов по итогам проведения псевдореферендума, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования», — говорится в сообщении.

Беловодский районный суд Луганской области признал указанных лиц виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Однако учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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