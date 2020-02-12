12 февраля 2020, 09:35 Арахамия предложил пустить воду в Крым в обмен на Донбасс Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса. Об этом он заявил в эфире «Прямого». «Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», - заявил политик Твитнуть Загрузка... Загрузка...