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Общественное мнение
Политика / Региональные
12 февраля 2020, 09:35

Арахамия предложил пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

Об этом он заявил в эфире «Прямого».

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», - заявил политик

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