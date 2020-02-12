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Общественное мнение
Общество
12 февраля 2020, 18:00

В Киеве 4G в метро будет весной

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов сообщил, что интернет 4G на первых станциях киевского метро должен появиться уже весной.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса, интернет-ассоциаций, сообщает официальный портал Киева.

Сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторами. Участникам предоставили необходимую техническую документацию. Операторы также завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности.

В марте 2020 года запланирован запуск 4G-интернета на первых станциях метро: Академгородок, Житомирская, Святошин, Сырец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская, Оболонь. Интернет 4G должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях в конце 2020 или в начале 2021 года.

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