В Украине открывают реестры органической продукции

Кабинет министров открыл реестры органической продукции. Украинцы с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта и действительность маркировки «органическая продукция», сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации; наличия органических семян и посадочного материала», - написал он в Telegram.
Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности, отметил премьер