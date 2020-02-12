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Общественное мнение
Власть
12 февраля 2020, 17:44

В Украине открывают реестры органической продукции

Кабинет министров открыл реестры органической продукции. Украинцы с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта и действительность маркировки «органическая продукция», сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации; наличия органических семян и посадочного материала», - написал он в Telegram.

Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности, отметил премьер

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