В Станично-Луганском районе в результате ДТП пострадала девочка

12 февраля 2020, 10:37

Вчера, 11 февраля, в 09.30 в районе поворота к больнице в Станице Луганской произошло столкновение двух транспортных средств.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.

Так, в результате столкновения «Volkswagen» и «ВАЗ-2115» была травмирована несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115». Ее доставили в приемное отделение Станично-Луганского РТМО.

Отмечается, что сотрудники следственно-оперативной группы проводят необходимые действия для решения вопроса в рамках действующего законодательства.