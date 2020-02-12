Голик: президент озвучил основные задачи по ремонту дорог

12 февраля 2020, 11:38

Во время участия в мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог президент Владимир Зеленский озвучил основные требования относительно строительства и ремонта дорог в рамках программы "Большое стройка".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Голик отметил, что это первый визит президента в "Укравтодор" за 28 лет независимости страны.

"Дороги - это часть большого проекта "Большая стройка". Основные месседжи услышали все: рекордная сумма денег, которую выделили на дороги, тысячи километров хороших дорог, качество, скорость работ, 12 тыс. новых рабочих мест, прекращения симуляции слабоумия АМКУ, жесткий бан тендерных троллей, минимум ямочного ремонта. Новые классные дороги - это не про асфальт. Новые классные дороги - это о новом качестве жизни людей", - отметил он.

В частности, президент отметил, что "долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не один особняк. Этот стартап называется ямочный ремонт".

"Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%", - сказал Зеленский.

Также он призвал усилить габаритно-весовой контроль на автомобильных дорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта автодорог.

"С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh in motion, то есть взвешивания в движении. Они должны быть распространены на всю территорию страны, а нарушители - отвечать за уничтожение наших дорог", - подчеркнул глава государства.

Зеленский предложил, чтобы эти технологии были применены на всех новых дорогах, которые будут строиться в этом году. Кроме того, он призвал местные власти активизировать работу по утверждению перечня строительства и ремонта дорог.

"На сегодня, до нашей встречи, это сделали, к сожалению, только 15 регионов, еще 7 прорабатываются сейчас, а три области вообще нам не предоставили этот перечень", - сказал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что украинские граждане давно не верят обещаниям и красивым слайдам презентаций, поэтому надо убеждать их делами.

"Давайте доказывать все делами. Я хочу, чтобы украинцы действительно почувствовали и увидели результат. Очень хочется, чтобы мы с вами могли путешествовать, путешествовать по нашей стране, чтобы было приятно и безопасно. Это звучит парадоксально, но нам нужно строить для того, чтобы разрушить. Разрушить миф, что Украина и хорошие дороги - это несовместимые вещи. Поэтому давайте разрушим этот миф", - сказал он