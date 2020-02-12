В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» заведующий психиатрическим отделением Северодонецкой многопрофильной больницы, координатор проекта в Луганской области Владимир Жуля рассказал о старте проекта «Психическое здоровье для Украины».
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12 февраля 2020, 11:48
«Важные люди»: Владимир Жуля о проекте «Психическое здоровье для Украины»
В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» заведующий психиатрическим отделением Северодонецкой многопрофильной больницы, координатор проекта в Луганской области Владимир Жуля рассказал о старте проекта «Психическое здоровье для Украины».
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