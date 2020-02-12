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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 февраля 2020, 11:48

«Важные люди»: Владимир Жуля о проекте «Психическое здоровье для Украины»

В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» заведующий психиатрическим отделением Северодонецкой многопрофильной больницы, координатор проекта в Луганской области Владимир Жуля рассказал о старте проекта «Психическое здоровье для Украины».

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